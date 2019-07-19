HABER

Nicki Minaj’ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

ABD’li Nicki Minaj’ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, ’çifte standart’ tartışmalarının ardından 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti.Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj’ın yerine Janet Jackson sahne aldı.Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz’da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti.

ABD’li Nicki Minaj’ın iptal ettiği Suudi Arabistan konserine Janet Jackson çıktı.
ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, ’çifte standart’ tartışmalarının ardından 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Suudi Arabistan konserine katılmayacağını bildirmişti.
Suudi Arabistan konserini boykot eden Minaj’ın yerine Janet Jackson sahne aldı.
Cidde Dünya Festivali kapsamında 18 Temmuz’da sahneye çıkması planlanan Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da muhafazakârlar ve kadın hakları savunucuları arasında çıkan tartışmalardan sonra konseri iptal etmişti. Bunun ardından Janet Jackson’ın sahne aldığı ifade edildi.
Konsere izlemek isteyen binlerce kişi saatler öncesinden konser alanında toplandı.

Mantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşifMantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşif
Jean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyorJean Claude Van Damme Bodrum’dan vaz geçemiyor
Ünlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’daÜnlü Ayo-Teo kardeşler Alanya’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.