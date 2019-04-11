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Nicolas Maduro: “Hitler karşı tarafta”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Venezuela’yı Hitler Almanya’sına benzeterek Maduro hükümetini devirmek için uluslararası toplumdan destek istemesi üzerine, “Hitler karşı tarafta” açıklamasında bulundu.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, BM Güvenlik Konseyi’nde dün yaptığı konuşmada, Nazi Almanya’sını örnek göstererek uluslararası toplumu Maduro hükümetini devirmek için birleşmeye çağırmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Venezuela’yı Hitler Almanya’sına benzeterek Maduro hükümetini devirmek için uluslararası toplumdan destek istemesi üzerine, “Hitler karşı tarafta” açıklamasında bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, BM Güvenlik Konseyi’nde dün yaptığı konuşmada, Nazi Almanya’sını örnek göstererek uluslararası toplumu Maduro hükümetini devirmek için birleşmeye çağırmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Pence’in yaptığı konuşmaya cevap olarak, “Bugün o (Pence) BM’ye benim Adolf Hitler olduğumu söylemeye ve Adolf Hitler’e karşı dünyanın birleşmesi gerektiğini söylemeye gitmiş. Ben Adolf Hitler’in karşı tarafta olduğunu düşünüyorum. Üstünlükçüler, ırkçılar, faşistler Venezuela’da yönetimde değiller. Onlar Kuzey’de yönetimdeler. Burada (Venezuela’da) yönetimde olan halktır” dedi.
Maduro, doğrudan Mike Pence’e seslenerek, “ABD başkanlarının yaptığının aksine, ben hiçbir ülkeyi işgal etme emri vermedim. Asla da bunu yapmam. Sayın Pence, biz sizin gibi dünyanın her yanında askeri üsleri olan bir millet değiliz. Sizin dünya genelinde 800 askeri üssünüz var. Siz onlarca yıl dünya genelinde ülkeleri işgal ettiniz, bombaladınız, darbeleri desteklediniz” diye konuştu.

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