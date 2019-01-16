HABER

Nicolas Maduro için zor günler başlıyor! 'İktidar gaspçısı' ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2019 05:23 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Meclisi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ‘iktidar gaspçısı’ ilan edildiği kararı kabul etti.

Nicolas Maduro için zor günler başlıyor! 'İktidar gaspçısı' ilan edildi!

Nacional portalının haberine göre, Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayan Ulusal Meclis, yürütmenin tüm eylem ve kararlarını geçersiz ilan etti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi bir karar onaylandı. Parlamento, Anayasa'nın 233, 333 ve 350. maddeleri uyarınca yetkiyi üzerine alıyor. Tanrı, Venezüela halkını korusun" dedi.

CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanı olarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımayı düşündüğü ileri sürülmüştü. (Sputnik)

PARTNERVücudunu gören inanamıyorVücudunu gören inanamıyor
Berlin’de dikkatler Ankara-Washington hattındaBerlin’de dikkatler Ankara-Washington hattında
İngiliz Parlamentosu May’in Brexit Anlaşmasını Reddettiİngiliz Parlamentosu May’in Brexit Anlaşmasını Reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kenya'nın başkenti Nairobi'deki lüks otelde patlama

Lüks otelde patlama ve silah sesleri!

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra bakın ne yaptı?

Trump olay yarattı! Erdoğan ile görüştükten sonra ilk iş...

'Donald Trump her an ABD'yi NATO'dan çekebilir'

'Donald Trump her an ABD'yi NATO'dan çekebilir'

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Hamlesi ters tepti! ABD halkı faturayı Trump'a kesti!

Hamlesi ters tepti! Faturayı Trump'a kestiler!

Theresa May için zaman daraldı! Parlamento'ya 24 saat süre verdi!

May için zaman daraldı! '24 saat içinde...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.