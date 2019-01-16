Nicolas Maduro için zor günler başlıyor! 'İktidar gaspçısı' ilan edildi!

Nacional portalının haberine göre, Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayan Ulusal Meclis, yürütmenin tüm eylem ve kararlarını geçersiz ilan etti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihi bir karar onaylandı. Parlamento, Anayasa'nın 233, 333 ve 350. maddeleri uyarınca yetkiyi üzerine alıyor. Tanrı, Venezüela halkını korusun" dedi.

CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanı olarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımayı düşündüğü ileri sürülmüştü. (Sputnik)

