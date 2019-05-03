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Nicolas Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Darbecilere karşı sertleşen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,"İnsanlara saygı duyması için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" dedi.

Nicolas Maduro: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

Venezuela lideri Nicolas Maduro darbecilere karşı tutumunu sertleştirdi. Maduro, "İnsanlara saygı duyması için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" diyerek çok sert bir çıkış yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gençlerle bir araya gelirken Büyük Gençlik Misyonu sırasında çok sert bir konuşma yaptı. Gençlerin kendisine olan desteğiyle Maduro, “İnsanları dinlemek istemeyen birçok kamu görevlisi var. Sağırlık yaşıyorlar. Sadece sağır değil aynı zamanda çılgınlar. İnsanlarımıza saygı duymayı öğrenmeleri için kesmemiz gereken kişilerin kafasını keseceğiz" dedi.

Kendisine darbe vurmaya çalıştıklarında bu kişilerle yüzleştiğini açıklayan Maduro, "Ama umurumda değil. Benim için asıl önemli olan halkın mutluluğu" ifadelerini kullandı.

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Kendisine karşı bir darbe girişimine bir kez daha meydan okuyan Maduro, ek olarak "Gringo imparatorluğunun yaptırımlarıyla karşı karşıyayız" iddiasında bulundu. Yanlış yaptığı birçok şey olduğunu kabul eden ve düzeltilmeleri gerektiğini itiraf eden Maduro, "Değiştirilmesi gereken birçok şey var. Bunun için gençliğin desteğine, işçi sınıfının desteğine ihtiyacım var” dedi.

Kendisine darbe yapmaya çalışan muhaliflerle alay eden Maduro, “Ocak ayından beri sağa doğru yürüyüp bağırıyorlar. Maaş zammı istemiyorum, yemek istemiyorum, istediğim şey Nicolas’ın ayrılması" diyerek açıklamasını detaylandırdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro darbe girişimi

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