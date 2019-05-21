Nicolas Maduro muhalefete meydan okudu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, çoğunluğu muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis’in yenilenmesi için erken seçim çağrısı yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 50’den fazla ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido’nun başkanlığını yaptığı çoğunluğu muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis seçimlerini erkene aldığını açıkladı. Miraflores Sarayı’nda son devlet başkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferin yıldönümü kutlamalarında konuşan Maduro, muhalefeti sandığa davet etti. Maduro, “Seçim yapacağız. Hazır olun. Ulusal Meclis için erken seçimine gidiyoruz” diyerek seçim takviminin startını verdi. Maduro yaptığı açıklamada, "Muhalefetle, seçimlerde kendimizi ölçeceğiz. Sandığa gideceğiz. Son 5 yılda meşrulaştırılmayan tek kurumu meşrulaştıracağız. Oyların kime olduğunu bilmek için Ulusal Meclisi için seçimlere gideceğiz. Şimdi seçim zamanı. Kim kazanacak? Chavista halkı, Hristiyanlar ve devrimciler" ifadelerini kullandı.

2015’te yapılan seçimde Ulusal Meclis 5 yıllığına göreve gelmişti. Ulusal Meclis’in görev süresi 2020 yılının Aralık ayında sona erecek. Seçimlerin ne zaman olacağı ise açıklanmadı.

Bu arada Maduro hükümetine yakın olan Ulusal Anayasa Meclisi (ANC) yasama süresini 31 Aralık 2020’ye kadar 1.5 yıllığına uzatmayı oy birliğiyle onayladı. Venezuela muhalefeti ile Norveç’in başkenti Oslo’da yapılan görüşmelere de değinen Maduro, "Kuzey Avrupa’daki Norveç hükümetinin arabuluculuğunda çok olumlu tutum sergiledik" dedi.

