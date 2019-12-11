Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie imza vermekten yoruldu!

Hollywood'un üç ünlü yıldızı Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'yi bir araya getiren Bombshell'in özel gösterimi Los Angeles'da yapıldı. Regency Village'deki gösterimde üç ünlü yıldız kelimenin tam anlamıyla hayranlarının sevgi seline kapıldı.

Gösterimin yapılacağı mekana gelen Theron, Kidman ve Robbie saatlerdir onları bekleyen hayranlarının yanına koştu önce. Her üç oyuncu da uzun süre hayranlarına imza dağıttı. Bazılarının da ricasını kırmayarak hatıra pozları çektirdi.

Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie daha sonra da galanın yapılacağı mekana girdi. Üç ünlü yıldız birbirinden farklı tarzdaki şıklıklarıyla dikkat çekti. Kidman, maskülen kıyafetini pırıltılı bir ceketle tamamladı. Theron, derin göğüs dekolteli bir mini elbise giyerken Robbie de klasik şıklığı tercih etti.

Yönetmenliğini Jay Roach'un üstlendiği Bombshell, son yıllarda Hollywood'da gündemin ilk sıralarında yer alan "taciz" konusunu bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Film, Fox News'un kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'ın kadın çalışanlara yönelik taciz iddialarını konu alıyor.