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Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie imza vermekten yoruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bombshell'in özel gösterimine katılan Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie güzellikleriyle adeta filmin önüne geçtiler. Üç güzel oyuncu mekan girişinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar...

Hollywood'un üç ünlü yıldızı Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'yi bir araya getiren Bombshell'in özel gösterimi Los Angeles'da yapıldı. Regency Village'deki gösterimde üç ünlü yıldız kelimenin tam anlamıyla hayranlarının sevgi seline kapıldı.

Gösterimin yapılacağı mekana gelen Theron, Kidman ve Robbie saatlerdir onları bekleyen hayranlarının yanına koştu önce. Her üç oyuncu da uzun süre hayranlarına imza dağıttı. Bazılarının da ricasını kırmayarak hatıra pozları çektirdi.

Nicole Kidman, Charlize Theron ve Margot Robbie daha sonra da galanın yapılacağı mekana girdi. Üç ünlü yıldız birbirinden farklı tarzdaki şıklıklarıyla dikkat çekti. Kidman, maskülen kıyafetini pırıltılı bir ceketle tamamladı. Theron, derin göğüs dekolteli bir mini elbise giyerken Robbie de klasik şıklığı tercih etti.

Yönetmenliğini Jay Roach'un üstlendiği Bombshell, son yıllarda Hollywood'da gündemin ilk sıralarında yer alan "taciz" konusunu bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Film, Fox News'un kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'ın kadın çalışanlara yönelik taciz iddialarını konu alıyor.

ALTIN KÜRE'YE ADAY OLDULAR

Charlize Theron, ülkemizde Skandal adıyla gösterime girmesi planlanan Bombshell adlı filmdeki performansıyla bu yıl en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre'ye aday gösterildi.
Yine bu filmdeki performansı Margot Robbie'ye de yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Küre adaylığı getirdi.

Filmin ana kahramanı ise Megyn Kelly. Charlize Theron'ın canlandırdığı Kelly, 2016 yılında yaşanan taciz skandalının ortaya çıkarılmasını sağlamıştı. Bu konu son dönemde yapımcı Harvey Weinstein'ın bazı kadın ünlüleri taciz ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Hollywood'da birçok filme konu oldu. Weinstein'ın kariyeri "tepetaklak olup" karısı da onu terk ederken günümüzün birçok kadın yıldızı da geçmişte yaşadığı taciz dehşetini yıllar sonra itiraf etmeye başladı.

Charlize Theron da geçen hafta verdiği bir röportajda bu konuyu gündeme getirip Weinstein'ın kendisi hakkında da yalan söylediğini ileri sürmüştü.

'ONUNLA YATTIĞIMIZ İDDİASI YALAN'

44 yaşındaki Theron kendisi ve meslektaşı Renee Zellweger hakkında "rol bulmak için benimle birlikte oldular" iddialarını ortaya atan Weinstein'e ateş püskürmüştü. Theron, yapımcının yalan söylediğini ne kendisinin ne de Zellweger'in onunla birlikte olmadığını söylemişti.

Harvey Weinstein'ın "yalancı" olduğunu söyleyen Theron, New York Times'a verdiği demeçte yapımcının "kadınları birbirine düşürdüğünü" ileri sürmüştü.

Theron "Söylediklerinden biri Renée (Zellweger) ve benim iş bulmak için onunla yattığımız yönündeydi. Hiçbir sınır tanımıyordu. Cinsel tacizlerde bile bizi karşı karşıya getirirdi" diye konuşmuştu.

Renee Zellweger'ın sözcüsü de Weinstein'in bu iddiaları ortaya atarak "saçmaladığını" belirtmişti.


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nicole kidman charlize theron Margot Robbie Bombshell

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