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Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu

22.09.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem çılgın hayatıyla gündemden düşmeyen, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra durulan ünlü yıldız Nicole Richie, 40'ıncı yaşını kutlarken bir kazaya kurban gidiyordu. Richie mumları üflerken saçları alev aldı.

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının yalnız bırakmadığı Richie'nin hayatındaki bu önemli gün için, üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı güzel bir pasta ısmarlandı. Gece hava karardıktan sonra Richie'nin ailesi ve yakın dostları açık hava kutlamasında buluştu. Richie de pastanın üzerine yerleştirilmiş olan mumları üfleyerek söndürmeye başladı. İşte beklenmedik kaza da o sırada meydana geldi.

Richie büyük bir keyifle mumlarını üflerken, açık bıraktığı saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden tutuştu. Etrafındakilerin şaşkınlık dolu çığlıklarına Nicole Richie'nin çığlıkları da eklendi. Sonra Richie'nin saçlarındaki alevler kısa sürede söndürüldü.

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Grup, bu tatsız sürprizin ardından kutlamaya devam etti.

O anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşan Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi. Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.

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