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Nicole Scherzinger'a şok! Hacklendi ve olay paylaşım yapıldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.09.2019 16:12 | Son Güncelleme

Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'in hacklenen Instagram hesabından çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosu olduğu iddia edilen bir link paylaşıldı.

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapta şarkıcıya ait çıplak fotoğrafların yanı sıra, şarkıcıya ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunun bir linki paylaşıldı.

Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı.

Geçen sene de erkek arkadaşı Lewis Hamilton ile çekmiş olduğu cinsel videosunun sızdırıldığı şarkıcı hesabının hacklenmesi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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