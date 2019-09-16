Nicole Scherzinger'a şok! Hacklendi ve olay paylaşım yapıldı

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapta şarkıcıya ait çıplak fotoğrafların yanı sıra, şarkıcıya ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunun bir linki paylaşıldı.

Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı.

Geçen sene de erkek arkadaşı Lewis Hamilton ile çekmiş olduğu cinsel videosunun sızdırıldığı şarkıcı hesabının hacklenmesi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

