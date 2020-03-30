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Nicole Scherzinger aşka geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bir süredir koronavirüs nedeniyle evlerinde sosyal izolasyonda olan Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans yolculuğa çıktı.

Nicole Scherzinger ile sevgilisi Thom Evans Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda görüntülendi.

Maskeleriyle virüse karşı önlem alan çift, zaman zaman romantik anlar yaşadı. 41 yaşındaki Scherzinger ile 34 yaşındaki Evans daha sonra uçağa binmek üzere terminale girdi.

NİCOLE SCHERZİNGER KİMDİR?

ABD'de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı "I Will Always Love You"yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi. 2003'te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole'ün de bir üyesi olduğu grup, "Eden's Crush" kazandı.

2004 yılında Robin Antin'le tanışan Nicole Scherzinger, Robin Antin'den Pussycat Dolls adlı dans grubuna solist olarak katılması yönünde teklif aldı. Nicole, Edens Crush'tan ayrılarak Pussycat Dolls'a katıldığında 25 yaşındaydı.

2009 Aralık ayında Amerikan şarkı yarışması "The Sing-Off"un jüri üyeliğini yapmıştır. Yarışmanın final kısmında Scherzinger, finalist grup Beelzebubs ile birlikte "You Don't Own Me" adlı şarkıyı seslendirmiştir.

Nicole, daha önce de Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşamıştı.


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nicole scherzinger, koronavirüs,

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