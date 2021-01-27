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Nicole Scherzinger mükemmel fiziğiyle sahilin tozunu attı

27.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Sevgilisi Thom Evans’la birlikte tatilde olan Nicole Scherzinger, pembe bikinisiyle sahilde verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

The Pussycat Dolls adlı müzik grubuyla dünya çapında üne kavuşan Nicole Scherzinger, bir süre solo müzik kariyerine devam etti.

42 yaşındaki ünlü isim bir süredir 35 yaşındaki Thom Evans’la birlikte Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yapıyor.

Nicole Scherzinger

Tatilin keyfini süren çift sosyal medya hesaplarından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
Pembe bikinisiyle koşarken paylaştığı fotoğraflarıyla kusursuz fiziğini gözler önüne seren Nicole Scherzinger, hayranlarından tam puan aldı.
Egzotik adada erkek arkadaşıyla birlikte önce bisiklete binen Nicole Scherzinger, sonrasında birlikte vakit geçirdi. İkili, sosyal medya takipçilerini geziden paylaştıkları çarpıcı görüntülerle sürekli güncel tutuyor.
Kasım ayında ilişkilerinin ilk yılını birlikte kutlayan çift, Noel'i ayrı geçirdikten sonra Yeni Yıl kutlamaları için yeniden bir araya geldi.
Thom Evans, Nicole Scherzinger için romantik bir şekilde şunları yazdı: "Çok fazla belirsizlikle dolu bir yılda, sen benim parlayan ışığım oldun."
Thom Evans ve Nicole Scherzinger çifti, X Factor: Celebrity'de yarışırken tanışıp birbirine aşık oldu ve o zamandan beri birlikteler.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında ilişkilerini resmen açıklayan çift, Kaliforniya'da birlikte Altın Küre Ödülleri'ne katıldılar.
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