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Nida Tunus Hareketi Partisi'nin genel başkanlığında görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:50 | Son Güncelleme

Nida Tunus Hareketi Partisi'nin genel başkanlığında görev değişimi

TUNUS (AA) - Nida Tunus Hareketi Partisi'nin siyasi ofisinde yapılan seçimde, eski Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürü Selma el-Lumi oy birliğiyle partinin genel başkanı olarak seçildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, siyasi ofiste bugün gerçekleştirilen toplantıda Lumi'nin, oy birliğiyle partinin genel başkanı olarak seçildiği kaydedildi.

Toplantıda, Tunus Projesi Hareketi Partisi ile yapılan ve "Tarihi Nida Projesi" adı verilen koalisyon konusunda atılan yeni ciddi adımların da değerlendirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu adımların, liberal Tunus Projesi Hareketi Partisi ile yapılan anlaşmada yaşanan ciddi gelişme ve gelecek seçimlerde ortak hareket etmek için birleşme sürecinin başarılı olması üzerine atıldığı dile getirildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürü Lumi, 15 Mayıs'ta hiç bir sebep belirtmeden Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürlüğü görevinden istifa etmişti.

Geçen hafta Nida Tunus Hareketi Partisi ile Tunus Projesi Hareketi Partisi arasında "Tarihi Nida Projesi" kapsamında gelecek seçimlere hazırlık için müzakereler başlatılmıştı.

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif Merzuki liderliğindeki Tunus İrade Hareketi Partisi, Abdurrauf el-İyadi liderliğindeki Vefa Hareketi Partisi ve bazı bağımsız siyasiler de 22 Mayıs'ta "Başka Bir Tunus Mümkün" adı altında yeni bir ittifak kurmuştu.

- Yıl sonundaki seçimler öncesinde değişen ittifaklar

Tunus'ta bu yıl sonunda yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülke içindeki ittifaklar değişiyor.

Nida Tunus Partisi, 2014 yılında gerçekleşen seçimleri birinci tamamlayıp 217 sandalyeli parlamentoda 86 milletvekili çıkardı ve partinin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin partinin yönetimine gelmesinin ardından partide liderlik tartışmaları patlak verdi ve yaprak dökümü başladı.

Hafız Said es-Sibsi ve parti yönetimindeki ekibi, parti teşkilatındaki çekişmenin temel sebebi olarak gösterildi.

Parti içinden çıkan Başbakan Yusuf Şahid ve Hafız Kaid es-Sibsi arasında geçen yaz yaşanan çekişme sonucunda Nida Tunus Partisi'ndeki kan kaybı arttı.

Son olarak, partinin geçen ay yapılan kongresinden bu yana biri Hafız Kaid es-Sibsi, diğeri Süfyan Tubal liderliğinde parti içi ikili çekişme yaşandığı kulislere yansıdı.

Tunus'ta bu yıl içinde 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

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Nida Tunus Hareketi Partisi Tunus Projesi Hareketi Partisi

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