Nida Tunus Hareketi Partisi'nin genel başkanlığında görev değişimi

TUNUS (AA) - Nida Tunus Hareketi Partisi'nin siyasi ofisinde yapılan seçimde, eski Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürü Selma el-Lumi oy birliğiyle partinin genel başkanı olarak seçildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, siyasi ofiste bugün gerçekleştirilen toplantıda Lumi'nin, oy birliğiyle partinin genel başkanı olarak seçildiği kaydedildi.

Toplantıda, Tunus Projesi Hareketi Partisi ile yapılan ve "Tarihi Nida Projesi" adı verilen koalisyon konusunda atılan yeni ciddi adımların da değerlendirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu adımların, liberal Tunus Projesi Hareketi Partisi ile yapılan anlaşmada yaşanan ciddi gelişme ve gelecek seçimlerde ortak hareket etmek için birleşme sürecinin başarılı olması üzerine atıldığı dile getirildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürü Lumi, 15 Mayıs'ta hiç bir sebep belirtmeden Cumhurbaşkanlığı Kalem Müdürlüğü görevinden istifa etmişti.

Geçen hafta Nida Tunus Hareketi Partisi ile Tunus Projesi Hareketi Partisi arasında "Tarihi Nida Projesi" kapsamında gelecek seçimlere hazırlık için müzakereler başlatılmıştı.