İçişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise, toplantının yapıldığı bölgenin çevresinde güvenlik güçlerinin varlığı gözleniyorsa bunun "standart güvenlik prosedürü olduğu" belirtildi.

Söz konusu işlemin şiddetle kınandığı parti açıklamasında, İçişleri Bakanı Hişam el-Furati'ye "kamu güvenliği ve demokratik geçiş sürecine aykırı bu tür ihlallere yönelik soruşturma başlatması" çağrısı yapıldı.

TUNUS (AA) - Tunus'taki ulusal uzlaşı koalisyonunun başlıca ortaklarından Nida Tunus Partisi, pazartesi akşamı gerçekleştirilen üst düzey parti toplantısının emniyet birimleri tarafından "izlendiğini" ileri sürerek, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma açmasını talep etti. İçişleri Bakanlığı ise "emniyetin standart güvenlik prosedürünü uyguladığını" savundu.

Bakanlık, "ayrım gözetmeksizin ortak kamu çıkarı için çalışan emniyet birimlerinin siyasi ve partizan çekişmelerin içine çekilerek asıl görevlerine zarar verilmemesi" çağrısında bulundu.

- Nida Tunus'ta kritik toplantı

Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi'nin de katılımıyla, partinin ulusal uzlaşı hükümetindeki bakanları ve üst düzey yönetiminin dün akşam parti genel merkezinde bir araya geldiği bildirilmişti.

Partiden yapılan açıklamada, toplantıda ülkenin içinde bulunduğu "sosyal, siyasi ve ekonomik" durumun ele alındığı ifade edilmiş, daha fazla ayrıntı paylaşılmamıştı.

Ancak yerel basında, toplantıda "partinin ulusal uzlaşı hükümetine karşı yeni adımları" tartıştığı öne sürüldü.

- Parti içindeki gerilim

Nida Tunus Partisi'nin lideri ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki kutup arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanıyor.

Mayıs ayında, Nida Tunus'un lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise, "Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

