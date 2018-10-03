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Nida Tunus'tan 4 vekil daha istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:07 | Son Güncelleme

Tunus'ta 2014'te yapılan genel seçimlerin galibi Nida Tunus Partisi'nden 4 milletvekili daha "parti içi krizi" gerekçe göstererek istifa etti - Mayıs ayından bu yana partiden istifa eden milletvekillerinin sayısı 16'ya yükseldi

TUNUS (AA) - Tunus'ta son seçimlerin galibi Nida Tunus Partisi'nden 4 vekil daha "partiyi saran krizi" gerekçe göstererek istifa etti.

Ülkede 2014'te yapılan genel seçimlerden birinci parti çıkan Nida Tunus'taki kan kaybı devam ediyor. Nida Tunus Partisi'nin Monastir bölgesinden 4 milletvekili daha "partiyi saran kriz ve çözüm eksikliğini" gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Mayıs ayından bu yana Nida Tunus'tan istifa eden milletvekili sayısı 16'ya yükseldi. Partinin geçen yıl 55 olan meclisteki sandalye sayısı son istifalarla birlikte 39'a düştü.

Öte yandan dün gerçekleştirilen yeni yasama dönemi açılışında, ağustos ayında kurulan ve Başbakan Yusuf Şahid'e yakınlığıyla bilinen "Ulusal Koalisyon" sahip olduğu 47 sandalye ile "meclisteki en büyük ikinci grup" olarak açıklandı.

- Nida Tunus Partisi'ndeki kriz

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemek" ile itham etmişti.

Nida Tunus Partisi'nin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisi'nden istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

Son meclis seçimlerini birinci tamamlayan Nida Tunus Partisi, 217 sandalyeli mecliste 86 vekil çıkarmıştı. Partiden 21 milletvekilinin istifa edip 2016'da yeni bir grup kurmasıyla birlikte Nida Tunus meclisin en büyük grubu olma özelliğini yitirmiş ve Nahda Hareketi Partisi 68 milletvekiliyle meclisin birinci grubu haline gelmişti.

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4 vekil istifa Nida Tunus Partisi Tunus

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