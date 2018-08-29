Nida Tunus'tan Cumhurbaşkanına acil toplantı çağrısı

Başbakan Yusuf Şahid, ülkedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağustos 2016'da imzaladığı Kartaca Anlaşması'nın ardından çok parçalı ulusal uzlaşı koalisyonun başında göreve gelmişti.

Başbakan Yusuf Şahid hükümetinin istifası konusunda ısrarcı olunduğu vurgulanan açıklamada, Tunus'taki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği ancak "Başbakan Yusuf Şahid hükümetinin tamamıyla değiştirilmesi ya da kısmi revizyonu" konusunda ihtilafa neden olan Kartaca 2 Anlaşması'nın 64. maddesine ilişkin ise "Partimiz hükümetin tamamının değiştirilmesini öngören 64. madde konusunda ısrarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'ye, Kartaca 2 Anlaşması taraflarını "acil toplaması" çağrısı yapılarak, anlaşmada öngörülen "tüm maddelerin hayata geçirilmesiyle" ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

- Tunus siyasetinde kriz

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla Kartaca 2 Anlaşması için bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve TunusTarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi'nden geçen mayıs ayında yapılan yazılı açıklamada, "mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiği" kaydedilmişti.

Başbakan Şahid ise kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi "partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmak" ile suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamanda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden mecliste güvenoyu alması gerektiğini" söylemişti.

