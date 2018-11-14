Nida Tunus'tan güvenoyu oylamasını boykot etmeyen 5 vekile ihraç

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nida Tunus Partisinin, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabinenin güvenoyu oylamasını boykot etmeyen 5 vekilini ihraç ettiği duyuruldu.

Nida Tunus Bloku Başkanı Süfyan Tubal'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında ihraçlara ilişkin açıklama yapıldı.

Tubal, Meclis Başkanı Muhammed Nasır'a gönderdiği resmi yazıda, 5 vekilin Nida Tunus'tan ihraç edildiğini belirtti.

Resmi yazıda milletvekillerinin ihraç edilme nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Nida Tunus'tan yapılan açıklamada ise ihraç nedeni, "vekillerin, partinin tutumuna saygı konusunu tehlikeli bir şekilde çiğnemesi" olarak gösterildi.

Nida Tunus Bloku üyesi Faysal Halide de bu milletvekillerinin, yeni kabinenin güvenoyu oylaması başta olmak üzere genel kurul toplantılarını boykot kararlarına uymadığı için söz konusu kararın alındığını söyledi.

Partiden 5 vekilin ihraç edilmesinin ardından Nida Tunus'un meclisteki sandalye sayısı 46'ya düştü.

Tunus'ta Başbakan Şahid'in sunduğu ve tartışmalara neden olan yeni kabine dün güvenoyu almıştı.