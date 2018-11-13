‘Nielsen ve Kerry Görevden Alınabilir’

ABD basınında çıkan haberlere göre Başkan Donald Trump İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’ı ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’yi görevlerinden almaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal, Nielsen’in ne zaman ayrılacağının ve yerine kimin geçeceğinin belli olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kely’nin yakın olduğu ve eylemlerini savunduğu Nielsen, Kelly’nin Beyaz Saray Genel Sekreteri görevine gelmesiyle İç Güvenlik Bakanı olarak Kelly’den boşalan koltuğa oturmuştu.

İddiaların ardından İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bakan, kurumun çalışanlarını yönetmekte, Başkan’ın güvenlik odaklı takvimini uygulamakta ve Amerikalıları tehditlerden korumaktadır, buna da devam edecektir” denildi.

ABC News televizyonuna göre Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin yerine ise Mike Pence’in Genel Sekreteri Nick Ayers’ı getirmeyi düşünüyor.

Beyaz Saray, basına yansıyan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Deniz Kuvvetleri’nden emekli Kelly’nin ise Trump’ın Beyaz Sarayı’na istikrar getirmesi bekleniyordu. Ancak Bob Woodward’ın tartışma yaratan kitabı “Korku: Trump Beyaz Saray’da” adlı kitabında Kelly ve Trump’ın ilişkisinin inişli çıkışlı olduğu iddiasına yer verilmişti.