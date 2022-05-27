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  4. Nif Çayı'nın kırmızı rengi bölge halkını korkutmuştu! Nedeni belli oldu

Nif Çayı'nın kırmızı rengi bölge halkını korkutmuştu! Nedeni belli oldu

27.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Nif Çayı'nın geçtiğimiz ay kırmızı renge dönmesi, bölge halkını korkutmuştu. Çiftçilerin ihbarı üzerine inceleme başlatılırken, gelen bilgilere göre Nif Çayı'na, iki noktada kamyondan atık döküldüğü belirlendi

Nif Çayı'nın kırmızı rengi bölge halkını korkutmuştu! Nedeni belli oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğan, Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki Gediz Ovası'ndan geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı'nın renginin 23 Nisan'da kırmızıya dönmesi, bölge çiftçilerini tedirgin etti.

Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çeken çiftçilerin ihbarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, sudan numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer, numuneyle ne döküldüğünün tespitini yaparken, jandarma da bölgedeki kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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KAMYONDAN ATIK DÖKÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Jandarmanın yaptığı çalışma sonrası Nif Çayı'na, Kemalpaşa'daki iki ayrı noktadan kamyondan atık döküldüğü saptandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunelerle ilgili inceleme sürerken, jandarma da kamyonun ve şoförün belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Manisa
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