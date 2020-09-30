Niğde-Ankara otoyolunda kaza: 6 yaralı

Niğde-Ankara otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Ankara otoyolu Aksaray il sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Ankara istikametine seyreden G.E. (45) idaresindeki 31 KG 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K. (65), Tansel E. (40), Resul K. (23), Fatma Gül E. (6) ve Mustafa E. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

