HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Niğde-Ankara otoyolunda kaza: 6 yaralı

Niğde-Ankara otoyolunda kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Niğde-Ankara otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Niğde-Ankara otoyolu Aksaray il sınırları içerisinde meydana geldi.

Niğde-Ankara otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Niğde-Ankara otoyolu Aksaray il sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Ankara istikametine seyreden G.E. (45) idaresindeki 31 KG 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K. (65), Tansel E. (40), Resul K. (23), Fatma Gül E. (6) ve Mustafa E. (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremediCHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
En Çok Okunan Haberler
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Keçi otlatırken cinsel saldırıya uğradı! Mahkemeden isyan ettiren karar
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
Azerbaycan çatışmaların durması için tek şartını açıkladı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
RTÜK'ten Esra Erol kararı! Skandal yayınla ilgili...
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
547 ev karantinaya alındı!
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Artvin’de yıldırım geceyi böyle aydınlandı
Artvin’de yıldırım geceyi böyle aydınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile görüştü
Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile görüştü
Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt
Bakan Koca'dan 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.