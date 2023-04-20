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NİĞDE BAYRAM NAMAZI saat kaçta? Diyanet 21 Nisan 2023 Niğde bayram namazı saati vakti

20.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde bayram namazının saat kaçta kılınacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. 21 Nisan Cuma günü yani bayramın ilk günü her ilde cemaatle birlikte bayram namazları kılınacak. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu sebeple camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatmaktadır. Peki, Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini açıkladı

NİĞDE BAYRAM NAMAZI saat kaçta? Diyanet 21 Nisan 2023 Niğde bayram namazı saati vakti

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı vakitleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Ülkemizin her noktasında bayramın ilk günü bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise kendi yaşadıkları şehirdeki bayram namazı saatini merak ediyorlar. Peki, Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri...

Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Niğde'de bayram namazı saat 06:29'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

namz kılmak

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

  1. Rekat
    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

İlk teravih 3

  1. Rekat
    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

  1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

İlk teravih 4

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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