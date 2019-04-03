Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mazbatasını aldı

NİĞDE (AA) - AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, mazbatasını alarak görevine başladı.

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen törende, Özdemir'e mazbatasını Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez verdi.

AK Parti İl Başkanlığı önünden mehter takımıyla belediye önüne giden Özdemir'i, belediye personeli, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Özdemir, önceki Belediye Başkanı Rifat Özkan'dan mührü teslim aldı.

Özkan, Özdemir'i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Özdemir ise törende yaptığı konuşmada, yeni dönemde yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

Özellikle 2009'dan beri AK Parti belediye başkanlarının büyük hizmetler yaptığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapılan güzel işler var ama biz daha güzelini yapacağız diye yola çıktık. İnşallah bize de bizden sonra daha iyisini yapacaklara alnımızın akıyla bu görevi teslim etmek nasip olur. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bu bayrağı en üstlerde dalgalandırabilmektir. Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturuyla yola çıktık. İnşallah Hakk'a hizmet etmek adına halkımıza hizmet edeceğiz. Bu şehri ekonomik anlamda daha güçlü ve yaşanabilir yapmak adına sizlerle el ele vereceğiz. Önce birlikte olmamız lazım. Birbirimizi çok sevmemiz ve güvenmemiz lazım. Aile olacağız. Seçim maratonu 130 gün sürdü. Allah'a şükürler olsun bizi hiçbir gün yalnız bırakmadınız. Evlerinizi, iş yerlerinizi açtınız. Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, halkımızla el ele verdik ve bu noktaya geldik."

Özdemir, "Bizden sonraki nesiller çok daha güzel bir Niğde'de yaşayacak. Niğde'den kimse ayrılmak istemeyecek. Artık göç veren değil, göç alan bir Niğde yapacağız." dedi.

Özdemir, duaların ardında makam odasına geçti.

Törene, AK Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

