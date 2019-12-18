Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Camgöz ve Gümüş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Camgöz, sporda yine Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karesini seçti.

Camgöz, AA'nın Türkiye'nin tamamında, yurt dışında da birçok noktada çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Yarışmaya katıldım, fotoğraflar çok hoşuma gitti. İlgi alanımıza göre beğendik." ifadelerini kullandı.

Gümüş ise haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", sporda "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

