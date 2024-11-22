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Niğde'de bir evde 2 sevgilinin cansız bedenleri bulundu! Vücutlarında darp ve yara izlerine rastlandı

22.11.2024 18:47
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Niğde'nin Bor ilçesinde 2 gündür haber alınamayan oto tamircisi R.Ö. (35) ile sevgilisi H.Y., bir apartman dairesinde ölü bulundu. Vücutlarında darp ve yara izine rastlanan sevgililerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Niğde'de bir evde 2 sevgilinin cansız bedenleri bulundu! Vücutlarında darp ve yara izlerine rastlandı

Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi R.Ö.'den 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

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KANLAR İÇERİSİNDEKİ CESETLERİNİ BULDULAR

Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede R.Ö. ile sevgilisi H.Y.’nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

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Darp ve yara izlerine de rastlanan R.Ö. ile H.Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.
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Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde sevgili
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