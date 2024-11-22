Niğde'de bir evde 2 sevgilinin cansız bedenleri bulundu! Vücutlarında darp ve yara izlerine rastlandı

Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi R.Ö.'den 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

KANLAR İÇERİSİNDEKİ CESETLERİNİ BULDULAR

Toplu Konut Mahallesi’ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede R.Ö. ile sevgilisi H.Y.’nin kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.



Darp ve yara izlerine de rastlanan R.Ö. ile H.Y.’nin cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.



Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır