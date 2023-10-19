NİĞDE'DE DEPREM! Niğde'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Nevşehir ve Aksaray'dan da hissedildi!

Niğde'de deprem meydana geldiği geldi. Yapılan açıklama sonrası Niğde başta olmak üzere Aksaray, Nevşehir ve Konya gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Niğde depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Niğde'de deprem açıklaması...

NİĞDE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Niğde Bor açıklarında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak açıklandı. Depremin Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleştiği bildirildi.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.19 22:26:25 37.6943 34.7287 5.0 -.- 3.4 3.3 KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel

2023.10.19 22:02:28 37.8397 36.2848 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.19 22:01:25 37.8477 36.4145 14.4 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.19 21:36:38 37.8448 36.3105 7.4 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.19 20:40:20 36.1233 28.2255 24.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.19 20:37:44 37.2870 37.0360 8.8 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.19 20:36:00 36.3898 36.1843 6.1 -.- 1.7 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel

2023.10.19 20:24:36 37.1573 28.2905 8.9 -.- 1.1 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel

2023.10.19 18:52:30 37.8680 36.3618 5.8 -.- 2.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.19 18:46:03 38.2678 24.2072 6.2 -.- 3.8 4.0 YUNANISTAN İlksel

2023.10.19 17:38:36 37.8678 36.3372 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel







