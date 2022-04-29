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  4. Niğde'de dere kenarında ceset bulunmuştu! Katilin evinde kanlı giysiler ortaya çıktı

Niğde'de dere kenarında ceset bulunmuştu! Katilin evinde kanlı giysiler ortaya çıktı

29.04.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de dere kenarında bulunan cesedin İbrahim Çinioğlu ait olduğu belirlenirken, cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde'de dere kenarında ceset bulunmuştu! Katilin evinde kanlı giysiler ortaya çıktı

Niğde'nin Dolusavak mevkisinde dün hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve dere kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

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KANLI GİYSİLER BULUNDU

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Niğde
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