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Niğde'de düğünde çifte ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Niğde'de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.

Niğde'de düğünde çifte ilginç takı! Davetliler şaştı kaldı

Niğde'de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti. Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egzoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.

TAAAK

ARABAMA TAKTIRACAĞIM

Durum karşısında şaşkına dönen damat OnurTurgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egzozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Niğde takı düğün yangın tüpü egzoz

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