Niğde'de korkunç cinayet! Arkadaş katili oldu... Cesedi bıraktı, aracı yaktı: Kadın meselesi yüzünden...

Niğde Akaya Barajı Dolusavak mevkisinde 28 Nisan'da hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve baraj kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

KANLI GİYSİLER BULUNDU

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Çinioğlu ile en son birlikte görülen arkadaşı Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada ise kanlı giysiler bulundu. Emniyetteki ifadesinin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edilen Işık, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

KADIN YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ, ARACI ATEŞE VERMİŞ

Harun Işık'ın gezmek için otomobiline aldığı arkadaşı İbrahim Çinioğlu ile birlikte Akkaya Barajı çevresine gittikleri, burada aralarında bir kadın yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdüğü belirlendi. Işık'ın cinayetin ardından cesedi attığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta da kanlı otomobili ateşi verdiği ortaya çıktı.

Tamamen yanan otomobil yapılan incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

