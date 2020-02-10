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Niğde'de 'Parazit' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Niğde'de, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik düzenlenen 'Parazit' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, adliyeye sevk edildi.

Niğde'de 'Parazit' operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapıp, ihaleye fesat karıştıranlara yönelik Niğde ve Kayseri'de eş zamanlı 'Parazit' adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, tabanca, 173 tabanca fişeği, muşta, tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarında kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, borç senetleri, haciz belgeleri ve tapu senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi, adliyeye sevk edildi, 10 şüphelinin sorguları ise devam ediyor.

Niğde'de 'Parazit' operasyonu şüphelileri adliyede

Kaynak: DHA

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Niğde Tefecilik

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