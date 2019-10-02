Niğde’de pekmez ve köfter zamanı! Eve köfter yapımı

Niğde’nin üzüm bağlarıyla ve pekmeziyle ünlü Kemerhisar beldesinden bağlardan kesilip getirilen üzümler ezilerek elde edilen şıradan pekmez ve pestile benzeyen köfter yapılıyor.
Şıra, beyaz toprakla bir gece mayalanması için bekletiliyor. Kurulan ocaklarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Pekmezin yanı sıra yöre tatlısı olarak kışın tüketilen köfter yapılıyor.
Bağcılık mesleğinin dedelerinden bu yana geldiğini ifade eden Muharrem Yazgan, bağlardan topladıkları üzümlerin bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da pekmez ve köfter yaparak değerlendirdiklerini söyledi.
Sonbaharın gelmesiyle bağda kalan bütün ürünleri topladıklarını dile getiren Yazgan, "Üzümleri topladık pekmez kaynatmaya başladık. Biz burada pekmez haricinde köfter yapıyoruz. Üzümün suyundan ve içerisine bir miktar nişasta ve un eklenir ve pişirilir. Katılaştıktan sonra doğranır ve üzeri beyazlar pudralanmış gibi ve insanlar keyifle yer. İnsanlar çikolata türü ürünleri tüketiyor ama bu köfter doğal. Bu sene bir ton civarından köfter üretimi var’’ dedi.
Üretici Mehmet Yazgan ise, "Sistemli bir bağ kurduk. 40 dönüm üzerinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağımız var. Dönümünden 5 ton ürün alıyoruz ama bu yıl dolu yapışından verim düştü. Sofralık bir üzüm ve köfter, pekmez ve kuru üzüm olarak değerlendirip satış yapıyoruz’" dedi.
KÖFTER YAPIMI
KÖFTER TARİFİ MALZEMELERİ
Bir bardak pekmez
2 bardak su
Bir bardak nişasta
1,5 ölçü un
KÖFTER YAPILIŞI
Pekmez kaynatılıp kıvama gelince su, nişasta ve unla karıştırılarak bulamaç hazırlanır. Köfterin renginin berrak ve duru olması için baş pekmez kullanılır. Kısık ateşte yavaş yavaş karıştırılır. Topaklandırılmadan, göz göz patlayıp baloncuklar oluşuncaya kadar pişirilir. Kıvamını anlamak için bir kaseye su konup, kaşığın ucu ile köfter damlatılır. Damlayan köfter su içinde dağıtmazsa, köfterimiz pişmiş demektir. Pişen köfter sığ tepsilere dökülerek düzeltilir. Kendiliğinden donması beklenir. Ertesi gün donan köfter kare veya baklava dilimi şeklinde kesilerek beyaz örtüler üzerinde güneşte kurutulur, iyice kuruduktan sonra kapalı emaye veya teneke kaplarda saklanır. Kışın misafirlere ceviz içi ile birlikte çerez olarak ikram edilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum