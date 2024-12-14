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  4. Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2'si polis 6 yaralı

Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2'si polis 6 yaralı

14.12.2024 00:04
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Niğde'de ekip otosuyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si polis 6 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2'si polis 6 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarından Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Polis aracı ile bir otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada polis memurları H.A. (39), Y.D. (36) ile diğer araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen F. K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ve o esnada yaya geçidinden geçen S.A. (35) yaralandı.

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YARALANAN YAYANIN DURUMU AĞIR

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan yaya S.A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazanın ardından Niğde Valisi Cahit Çelik, acil servise giderek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Niğde kaza
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