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Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

Niğde’de silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahlı tehdit, silahlı yaralama ve çökme" suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenlediği "Kıskaç" adı verilen operasyonla A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K’ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde operasyon kıskaç

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