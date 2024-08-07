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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası gündem yaratmıştı! 'Üzeri toprakla örtülmemeli' AK Partili vekilden paylaşım 'Bu güler yüzlü köpeğe ve yavrularına...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.08.2024 16:36
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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası gündem yaratmış, sosyal medyada toplu mezar iddiasının görüntüleri paylaşılmıştı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, iddianın gerçek dışı olduğunu söylemişti. Son olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Niğde Belediyesi'ni etiketleyerek bir köpeğin fotoğrafını ve hikayesini paylaşıp "Sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalı, bu işin üzeri toprakla örtülmemelidir" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik yasa gündemdeki yerini korurken Niğde'de çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Niğde Belediyesi tarafından toplu köpek itlafı yapıldığı öne sürülmüştü. Hayvan mezarlığı tabelası bulunan alanda açılan çukurlara itlaf edilen köpeklerin gömüldüğü iddia edilmişti.

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yaptığı açıklamada "Evet çekim yaptıkları yer hayvan mezarlığı. Niğde Belediyesi'nin resmi hayvan mezarlığı. Nasıl her gün insanlarımız ölüyorsa, hayatını kaybeden hayvanlarımız da oluyor doğal olarak. Kimi rehabilitasyon merkezimizde, kimi trafik kazasında... Onlar oraya gömülürken gizli çekim yapıyorlar. Bunu da farklı bir şekilde lanse ediyorlar" demişti.

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Bu gelişmelerin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımında Niğde Belediyesi'nin X hesabını etiketleyen Durgut, bir köpeğin fotoğrafını ve hikayesini paylaşıp çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU GÜLER YÜZLÜ KÖPEĞE VE YAVRULARINA NE OLDUĞU DETAYIYLA AÇIKLANMALI"

AK Partili vekil Müşerref Pervin Tuba Durgut paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uysal, çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından bakılan, kısırlaştırması yapılmadığı için yakın zamanda yavrulamış ve yavrularını halen emziren, üç bacağı ile hayata tutunmuş bu güler yüzlü köpeğe ve yavrularına ne olduğu detayıyla açıklanmalıdır.

"BU İŞİN ÜZERİ TOPRAKLA ÖRTÜLMEMELİ"

Sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanmalı, bu işin üzeri toprakla örtülmemelidir.

Mevcut yasaya göre gönüllüler tarafından sahiplenilmesine fırsat verilebilirdi."

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Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Niğde'de toplu köpek itlafı iddiası! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Anahtar Kelimeler:
Niğde köpek
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