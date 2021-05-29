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Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

29.05.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Adana-Niğde Otoyolu'nda Y.D yönetimindeki yolcu otobüsü, saat 03.15 sıralarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen yolculardan Mehmet Emin Altun, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Kaza esnasında uyuyordum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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trafik kazası Niğde

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