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Niğde'de yük treni ticari araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 06:57 | Son Güncelleme

Niğde’de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Niğde'de yük treni ticari araca çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştı. Rayların üzerinde hafif ticari araca çarpan tren, aracı yaklaşık 250 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Yüksel'in (40) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Uğur ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Raylardaki otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yük treni Niğde

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