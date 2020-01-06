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  4. Niğde Gençlik Merkezi, küçük dostları unutmadı

Niğde Gençlik Merkezi, küçük dostları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle, Niğde Gençlik Merkezi tarafından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kediler ve köpekler için barınak, kuşlar içinde pet şişelerden yemlik yapılarak, ağaçlara asıldı.Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle soğuklarda yuva bulamayan kedi ve köpekler için barınak, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için de pet şişelerden kuş yemlikleri yaparak ağaçlara astılar.Gençlik Merkezi Liderleri "Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek bir şey bulamaması ve sonrasında telef olmasından dolayı böyle bir çalışma yaptık.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle, Niğde Gençlik Merkezi tarafından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kediler ve köpekler için barınak, kuşlar içinde pet şişelerden yemlik yapılarak, ağaçlara asıldı.
Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle soğuklarda yuva bulamayan kedi ve köpekler için barınak, yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşlar için de pet şişelerden kuş yemlikleri yaparak ağaçlara astılar.
Gençlik Merkezi Liderleri "Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek bir şey bulamaması ve sonrasında telef olmasından dolayı böyle bir çalışma yaptık. Çalışmamızda sokakta yaşayan hayvanlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılamak için yemlik ve barınak yaptık" dediler.
Gençler, yaptıkları barınak ve yemlikleri şehrin belirli noktalarına yerleştirdi.

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