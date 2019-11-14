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Niğde Kitap Fuarı çocuklarla doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Niğde Belediyesi Kitap Fuarı çocukların büyük ilgisini çekiyor.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Niğde Belediyesi Kitap Fuarı çocukların büyük ilgisini çekiyor. 11 gün açık olan Kitap Fuarına Niğdeli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken öğrencilerde fuarı gezerek beğendikleri kitapları alıyor.
"Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısı ile de yoğunluk yaşanan fuarda kitaplarını tanıtan Eğitimci-Yazar Psikolog Tuncel Altınköprü, çocuklarla buluşarak önemli bilgiler veriyor.
50’nin üzerinde çocuklara ilişkin kitapları olan Yazar Altınköprü, Çocuklara kitap yazarken onlara değer katılması gerektiğini belirterek, ‘‘Sadece macera yaşasınlar eğlensinler olmamalı. Ben çocuk kitaplarında yapmaya çalıştığım şey çocuklarda kişiliklerini değiştirmektir’’ dedi.
Yazar Altınköprü, ‘‘24 kitaplık bir dizim var. Bu kitapta çocuklara doğru rol model olacak 2 tane kahraman sunuldu. Çocuklar bu romanlarda şifreler çözecek. Ülkenin değişik yerlerine giderek maceralar yaşıyor. İkinci dizi macera geçidinde çocuklar kendileri romanın kahramanı olurlar. Çünkü kendilerine o kitapta seçenekler sunuluyor. Doğru seçimde bulunduğu zaman çocuk başarılı olur, yanlış seçimde bulunduğu zaman kötü bir sonla karşılaşır. Çünkü o kitaplarda 100’den çok son vardı. Bakar ki çocuk istemediği bir sonla karşılaştığı zaman seçimini değiştirir. Bu ona hayatta nasıl bir tol alacağını gösterir. Anlar ki doğru karar verdiğinde başarılı, yanlış kararında ise başarısız ve daima başarmak için mücadele etmek zorunda olduğunu anlar. Çocuklarımıza kitap yazarken onlara değer katmalıyız. Yoksa sadece macera yaşasınlar eğlensinler olmamalı. Ben Psikoloğum çocuk kitaplarında yapmaya çalıştığım şey çocuklarda kişiliklerini değiştirmektir’’ dedi.

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