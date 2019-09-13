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Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu; 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Niğde merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Niğde merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Niğde, Tekirdağ, Konya, Hatay, Ağrı, Kocaeli, Mersin, Tunceli, Kütahya, Kahramanmaraş, Şırnak ve Eskişehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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