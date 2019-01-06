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Niğde merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE merkezli 3 ilde trans bireylere yönelik yapılan fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen trans bireylere yönelik operasyon düzenledi. Niğde merkezli Sivas ve Isparta'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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