HABER
  4. Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve muvazzaf asker F.Ç, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Ocak'ta örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı17 ilde aranan suç makinesi Gaziantep’te yakalandı
Viaport Marina tekne sahiplerini sevindirdiViaport Marina tekne sahiplerini sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Askeri öğrenci FETÖ Mahrem yapılanma Niğde PDY tutuklama

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, DHMİ'ye 22.4 milyon euro ek ödeme yapacak

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

İstanbul'da korku dolu anlar! Çocuklar mahsur kaldı

Güngören'deki doğal gaz patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Patlama anı kamerada!

Anayasa Mahkemesi'nden gece alkollü içki satışına verilen ceza ile ilgili karar!

AYM'den gece alkollü içki satışına verilen cezayla ilgili karar!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

MEB'den yeni Doğa Koleji açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.