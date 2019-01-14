Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalarda, 380 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 2 şarjör, 3 pompalı tüfek, tek kırma av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 boş şarjör ele geçirildi.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

