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Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 zanlılardan 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılanlardan 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatmış, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 17'sı İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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