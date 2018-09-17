Niğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı, KKTC'de geçirdiği kazada öldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Niğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı Metin Atalay (51) yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Adana'dan 1 gün önce KKTC'ye geldiği ve katıldığı offroad yarışlarında birincilik elde ettiği öğrenilen Atalay'ın cenazesinin, uçakla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Girne- Güzelyurt yolunda meydana geldi. Kemal Tekeş (52) yönetimindeki EP 365 plakalı otomobil ile Salih Karabaşa'nın (49) kullandığı ZPD 049 plakalı kiralık otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tekeş'in aracının ön koltuğunda oturan, Niğde Offroad Kulübü üyesi, iş insanı Metin Atalay yaşamını yitirdi. Sürücüler Kemal Tekeş ve Salih Karabaşa ile Samet Çakır (26), Gökmen Kan (41), Mehmet Yüksel Geçmen (60) ve Ali Kaba (41) ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Adana'dan 1 gün önce KKTC'ye geldiği ve birçok offroad yarışında birincilik elde ettiği öğrenilen Metin Atalay'ın cenazesinin, otopsinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

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