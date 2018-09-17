Niğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı, KKTC'de geçirdiği kazada öldü (2)

MHP'Lİ KILAVUZ'UN ENİŞTESİYMİŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Niğde Offroad Kulübü üyesi iş insanı Metin Atalay'ın (51), MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un eniştesi olduğu öğrenildi. Kazada eniştesinin hayatını kaybettiğini öğrenen MHP'li Kılavuz, cenaze işlemleri için KKTC'ye geldi.



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