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Niğde, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? 20 Ocak Niğde, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi edildi?

19.01.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda zorluklara neden oluyor. Trafikte yaşanan aksaklıklar gündeme gelirken yarın Niğde, Ordu ve Rize'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Niğde, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

Niğde, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi? 20 Ocak Niğde, Ordu ve Rize'de okullar tatil mi edildi?

Niğde, Ordu ve Rize'de elverişsiz hava koşulları devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önlem alınması için, vatandaşları kar yağışına karşı uyarmıştı. Okulların yarın tatil olup olmayacağına ilişkin, gözler Niğde, Ordu ve Rize valiliklerine çevrildi. İşte detaylar...

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde Valiliği 19 Ocak için okulların tatil olduğunu açıklarken 20 Ocak için herhangi bir duyuruda bulunmadı. Niğde Valiliğinden açıklama bekleniyor.

ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

20 Ocak'ta tatil durumuna ilişkin valilik tarafından açıklama yapılmadı. Bugün için Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle;

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında,

Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için,

Altınordu ilçemizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet mah(köy), Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda,

Fatsa ilçemizde; İlçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için,

19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de 19 Ocak'ta okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada tatilin bir gün daha uzatıldığı belirtildi. İşte o açıklama:

"İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel eğitim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 (bir) gün (20 Ocak Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Niğde Ordu Rize
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