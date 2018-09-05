HABER

Niğde OSB kendi elektriğini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde Organize Sanayi Bölgesi?nin (OSB) 100 dönümlük arazisine güneş panelleri kurulduğunu belirterek, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini söyledi.

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde Organize Sanayi Bölgesi?nin (OSB) 100 dönümlük arazisine güneş panelleri kurulduğunu belirterek, 6 kWe güce sahip santralde yıllık 10 milyon 700 bin kWh enerji üretileceğini söyledi. Tesiste toplamda 23 bin adet panelle üretim yaptığını söyleyen Başkan Altunbaş şunları dedi 1 megavat 18-20 dönüm arazi üzerinde 6 trafoda uygulandı. Her 1 megavatlık ünitenin trafosuyla toplamda 6 megavat enerji üretmiş oluyoruz. OSB açısından verimli bir tesis oldu. Toplam 6 milyon dolar maliyeti var. Özel bir banka ile kredi çekerek yaptık. Kredimiz 1 yıl ödemesiz 8 yıl ödemeli olacak. Tesisimiz ürettiği enerji ile 6 buçuk yılda kendini amorti edecek. Aylık faturamız 160 bin dolar civarında. 6 buçuk sene sonrasında 450-500 bin TL sanayimize gelir bırakacak. Sanayicimizden borçlanma almadık. 7-8 aylık üretimimizde çizelgelerde görüneceği gibi çok işlevsel olarak çalışıyor dedi. Arazi yapısının uygunluğuyla tek kalemde yapılan tesisin Karapınar Enerji Santrali ile eş değer olduğunu belirten Altunbaş, Niğde?de ortalama ışınlanma saat 1600-1700 saat civarında. En yakın olan Karapınar Santralidir. Orada tozlaşma yoğunluğu var ama Niğde?de daha iyi bir bölgede diye konuştu.

PARTNERZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanlarıZenginler oraya akın ediyor! İşte dünyanın en çılgın insanları
'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı'Abi' diye not bıraktığı aracın sahibi kadın çıktı
Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verilmesi sosyal medyayı salladı

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

Pavyonda tanışıp evlendi! Sonu kötü bitti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.