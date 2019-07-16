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Niğde polisinden bağ evine kumar baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 22:12 | Son Güncelleme

Niğde’de polisin bir bağ evine yaptığı baskında kumar oynadığı tespit edilen 36 kişiye kabahatler kanununa göre işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Fertek Mahallesi Organize sanayi bölgesi mevkiindeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri bağ evine operasyon düzenledi.

Niğde polisinden bağ evine kumar baskını

Niğde’de polisin bir bağ evine yaptığı baskında kumar oynadığı tespit edilen 36 kişiye kabahatler kanununa göre işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fertek Mahallesi Organize sanayi bölgesi mevkiindeki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri bağ evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 36 kişi tespit edildi.
Bağ evinin sahibine kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanuna muhalefet etmekten, kumar oynarken yakalanan 36 kişiye ise kabahatler kanunu gereğince para cezası yazıldı. Şahıslar işlemlerden sonra serbest bırakıldı.

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