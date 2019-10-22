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Niğde Valiliğinden kazada ölen 2 üniversite öğrencisine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Niğde Valiliği: "Herkesi derinden etkileyen 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Niğde-Bor kara yolunda trafik denetimleri aralıksız yapılıyor"

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliğinden, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmelerine ilişkin, "Herkesi derinden etkileyen 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Niğde-Bor kara yolunda trafik denetimleri aralıksız yapılıyor." açıklaması yapıldı.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda eylül ve ekim aylarında şu ana kadar 4 bin 997 aracın denetlendiğinin bildirildiği açıklamada, bu yolda karşıya geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisinin otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyulan üzüntü ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kazanın meydana geldiği kara yolundaki denetlemelerde herhangi bir eksiklik olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Geçtiğimiz cuma günü Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada öğrencilerimizin hayatlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesi derinden etkileyen 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Niğde-Bor kara yolunda trafik denetimleri aralıksız yapılıyor." denildi.

Açıklamada, kara yolunda yapılan trafik denetimlerine ait şu istatistiki bilgiler de paylaşıldı:

"İl genelinde olduğu gibi Bor yolunda da gerekli denetimlerimiz yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, eylül ayında 3 bin 277 araç kontrol edilmiş, 963 sürücüye 418 bin 754 lira para cezası uygulanmıştır. Ayrıca hız ihlali yapan 738 sürücüye 362 bin 392 lira ceza uygulandı. Ekim ayının ilk 18 gününde ise 1720 araç kontrol edilmiş, 495 sürücüye 238 bin 909 lira trafik cezası uygulanmıştır. Ayrıca hız ihlali yapan 396 sürücüye de 213 bin 247 lira ceza kesildi."

- Meydana gelen trafik kazası

Ö.G. idaresindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca'ya (22) çarpmış, ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 üniversite öğrencisi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.G. ise tutuklanmıştı.

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