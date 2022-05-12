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Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde Valisi Mustafa Koç, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Niğde Valisi Mustafa Koç, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Niğde Valisi Mustafa Koç kimdir? Mustafa Koç ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

NİĞDE VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Mustafa Koç, 1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Adana - İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyün'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

MUSTAFA KOÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı,Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Mustafa Koç, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Niğde Valisi olarak atandı.

Mustafa KOÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Niğde
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