HABER

Niğde ve Adana'da kar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

NİĞDE'de sabah  saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, Adana- Niğde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.

Niğde ve Adana'da kar etkili oldu

Ali KADI- Onur CANPOLAT/NİĞDE, ADANA,(DHA)- NİĞDE'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, Adana- Niğde otoyolu Akçatekir mevkiinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.
Niğde'de kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede kar kalındığı kent merkezinde 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kar temizliği yaptı.
Öte yandan Adana'nın Pozantı ilçesinde de kar etkili oldu. Aşırı kar yağıyı nedeniyle Pozantı ile Akçatekir arasında otoyol tek yönlü kapandı. Pozantı- Adana yolunda kar temizlik çalışması yapılırken, ulaşım da aksadı. Ekipler otoyolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi geçti.

FOTOĞRAFLI

Niğde ve Adana'da kar etkili olduNiğde ve Adana'da kar etkili olduNiğde ve Adana'da kar etkili olduNiğde ve Adana'da kar etkili oldu

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Güney Kore'den Tarsus'a Göçmen Sağlığı MerkeziGüney Kore'den Tarsus'a Göçmen Sağlığı Merkezi
İDO ve BUDO bazı seferleri iptal ettiİDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

Ankara'da gözaltı hareketliliği! Asker ve sivillere operasyon

İstanbul’da balıkçılara şok denetim!

İstanbul’da balıkçılara şok denetim!

İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

İDO ve BUDO bazı seferleri iptal etti

İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

İhbar geldi! Emniyetin arazide buldukları şok etti

Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.