HABER

Niğde’de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 23:55 | Son Güncelleme

NİĞDE’de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde - Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde 33 R 7551 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 55 bin paket (11 milyon adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirilirken, sürücü M.B.B. gözaltına alındı.

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar
Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralıRize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kız kardeşinin arkadaşını öldürdüKız kardeşinin arkadaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.