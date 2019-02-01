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Niğde’de 14 yaşındaki kız kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

Niğde’de amcası ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Burcu Başer’den ailesi 8 gündür haber alamıyor.Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 14 yaşındaki lise 1 öğrencisi Burcu Başer’den 8 gündür haber alınamıyor.

Niğde’de amcası ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki Burcu Başer’den ailesi 8 gündür haber alamıyor.
Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde erkek kardeşi ile birlikte amcasının yanında yaşayan 14 yaşındaki lise 1 öğrencisi Burcu Başer’den 8 gündür haber alınamıyor. Amca Osman Başer, yeğeni Burcu Başer’e kendisinin baktığını ve 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobil ile kaçırıldığını iddia etti. Jandarmaya haber verdiklerini belirten amca Başer, “Yeğenim kaçırıldı. Yıllardır ben bakıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yetkililerden bir an önce yeğenimi bulmalarını istiyorum” dedi.
Yakını Barkın Başer ise, "Burcu 14 yaşındadır. Babası daha önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası vasisi oluyor. Yaşının küçük olduğundan hayatından endişe duyuyoruz. Haber alamıyoruz 8 gündür kayıp. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili geniş çapta soruşta başlattı.

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